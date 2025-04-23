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Трамп: Зеленский может продолжить боевые действия и потерять всю Украину

Трамп: Зеленский может сражаться еще три года и потерять всю Украину
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своей социальной сети Truth Social украинского президента Владимира Зеленского за подрыв попыток мирного урегулирования на Украине.

«Ситуация на Украине ужасная — он может получить мир, либо — сражаться еще три года, после чего потерять всю страну», — заявил Трамп.

По его словам, «человек, у которого «нет карт для игры», должен, наконец, сделать это», имея ввиду, что Зеленский должен пойти на уступки для заключения мирного договора.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили. Вместо этого переговоры в Лондоне прошло на уровне экспертов. По данным мировых СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскритиковал заявление Зеленского о Крыме.

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