Депутат Рады объяснил значение сделки о ресурсах для прекращения огня на Украине

Сделка по редкоземельным металлам станет надгосударственным механизмом прекращения огня на Украине и условной гарантией безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По его словам, стороны сделки пытаются согласовать полноформатное решение о прекращении огня до конца апреля.

«Дедлайн подписания договора о минералах Киеву выставлен — до 27 апреля. Дальше у Зеленского будет выбор — полная остановка огня или остановка огня со стороны РФ по тем объектам, которые будут контролировать американцы по договору о минералах. И то — только в случае его ратификации Радой», — написал Дубинский.

Накануне правительство Украины обнародовало текст меморандума, подтверждающего намерение властей страны и США заключить сделку по редкоземельным металлам. В том числе в нем подчеркивается, что с 2022 года Вашингтон оказал Киеву «значительную материальную поддержку».

Ранее в Верховной раде рассказали о планах Трампа ввести санкции против окружения Зеленского.