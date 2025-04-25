Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

Зеленский сообщил о встречах, которые приблизят тишину для Украины

Ожидаются встречи, которые «приблизят тишину» для Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня», — отметил он.

Каких-либо подробностей о готовящихся встречах Зеленский не раскрыл.

По его словам, необходимо «давление на Россию», чтобы в Москве «восприняли либо американское предложение прекратить огонь», либо «наше предложение».

«Дипломатия должна сработать», — добавил Зеленский.

25 апреля в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом. Она продлилась три часа. Переговоры прошли при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Политики обсудили возможное возобновление прямых российско-украинских переговоров и другие международные вопросы. Как отметили в Кремле, спецпосланник передает Путину послания от Дональда Трампа, а затем — Трампу от Путина. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.