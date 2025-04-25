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МИД Украины озвучил ключевые позиции Киева по мирному урегулированию

МИД Украины назвал три принципиальные позиции Киева по мирному плану
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Власти Украины настаивают на своих трех принципиальных позициях в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, пишет Forbes.ua.

В частности, Украина не станет признавать российскими территории, которые находятся под контролем Москвы, включая Крым, не будет ограничивать свои вооруженные силы и военно-промышленный комплекс, а также не примет вето на свое участие в альянсах, отметил он.

«Это звучало и на этих, и других переговорах. Это не сюрприз», — подчеркнул Тихий.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time сообщил, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский. Глава Белого дома добавил, что полуостров стал частью России уже довольно давно.

Позже агентство Reuters писало, что проект Соединенных Штатов Америки, направленный на урегулирование украинского конфликта, включает юридическое признание Крыма и фактическое — четырех новых регионов.

Ранее в Крыму отреагировали на слова Трампа о будущем полуострова.

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Переговоры о мире на Украине
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