Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Самолет того же типа, на котором в РФ прибыл Уиткофф, вылетел из Москвы

Самолет, на котором, вероятно, в пятницу, 25 апреля, прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт Bombardier Global 7500 вылетел из столичного «Внуково» приблизительно в 18:10 по московскому времени.

До этого сообщалось, что кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа, покинул Кремль.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Встреча президента Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным проходила в Кремле. С российской стороны участие во встрече принимали помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.