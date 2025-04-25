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Китай отменил пошлины на ряд полупроводников из США

Китай полностью отменил ответные пошлины на импорт некоторых полупроводников США
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Reuters

Китай отменил ответные пошлины на импорт ряда полупроводников американского производства. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на три компании, которые предоставляют услуги в сфере цепочек поставок.

«Менеджер Zhengnenliang Supply Chain, агентства по импорту, Чэнь Шаолин заявила, что она узнала, что пошлины на восемь видов интегральных микросхем были снижены до нуля», — отметил телеканал.

При этом, по данным CNN, министерство иностранных дел КНР и таможенные службы страны заявили, что они не в курсе об отмене повышенных пошлин на полупроводники.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на импорт некоторых товаров из Соединенных Штатов.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты не станут в одностороннем порядке понижать тарифы, введенные против товаров из Китая. Она напомнила, что Трамп ожидает заключения сделки между Вашингтоном и Пекином, и США «настроены крайне оптимистично».

Ранее в Китае заявили, что США изолировали себя от мира.

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