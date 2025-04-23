В Белом доме прокомментировали возможность уменьшения пошлин против Китая

Белый дом: США не станут понижать тарифы против КНР в одностороннем порядке

Соединенные Штаты не станут в одностороннем порядке понижать тарифы, введенные против товаров из Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее цитирует ТАСС.

«Хочу внести ясность, никакого одностороннего уменьшения тарифов для Китая не будет. <...> Президенту решать, какими будут пошлины для Китая, но нам определенно необходимо видеть уменьшение пошлин и тарифных барьеров от Китая», — сказала представитель администрации президента США Дональда Трампа.

Она напомнила, что Трамп ожидает заключения сделки между Вашингтоном и Пекином, и Штаты «настроены крайне оптимистично».

23 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения таможенных пошлин на товары из Китая в качестве шага по деэскалации торговой войны.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

Ранее глава минфина США допустил заключение крупной сделки с Китаем.