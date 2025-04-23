В Китае считают, что США изолировали себя от мира

Ван И: США, злоупотребляя пошлинами, изолировали себя от мира

США, злоупотребляя пошлинами, потеряли поддержку людей и изолировали себя от международного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи, передает МИД Китая.

«Сегодняшний мир полон хаоса. США, злоупотребляя пошлинами, потеряли поддержку людей и изолировали себя от международного сообщества», — заявил глава МИД КНР.

Ван И добавил, что международному сообществу в свете недавних событий как никогда необходимо сплотиться и твердо придерживаться многосторонности. Кроме того, министр иностранных дел КНР призвал встать на защиту основных норм международных отношений.

Среди прочего глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что КНР готова работать с Ираном для укрепления дружественного сотрудничества в различных областях, а также углублять координацию и взаимодействие в международных и региональных делах.

16 апреля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Вашингтону следует прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить торговые проблемы с Пекином. Представитель также указал, что ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

Ранее Си Цзиньпин предупредил о рисках тарифных войн.