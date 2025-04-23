Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае считают, что США изолировали себя от мира

Ван И: США, злоупотребляя пошлинами, изолировали себя от мира
close
Bernadett Szabo/Reuters

США, злоупотребляя пошлинами, потеряли поддержку людей и изолировали себя от международного сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи, передает МИД Китая.

«Сегодняшний мир полон хаоса. США, злоупотребляя пошлинами, потеряли поддержку людей и изолировали себя от международного сообщества», — заявил глава МИД КНР.

Ван И добавил, что международному сообществу в свете недавних событий как никогда необходимо сплотиться и твердо придерживаться многосторонности. Кроме того, министр иностранных дел КНР призвал встать на защиту основных норм международных отношений.

Среди прочего глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что КНР готова работать с Ираном для укрепления дружественного сотрудничества в различных областях, а также углублять координацию и взаимодействие в международных и региональных делах.

16 апреля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Вашингтону следует прекратить угрозы и шантаж, если они хотят решить торговые проблемы с Пекином. Представитель также указал, что ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

Ранее Си Цзиньпин предупредил о рисках тарифных войн.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами