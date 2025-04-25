На Западе заявили, что Китай может приостановить пошлины на импорт из США

Bloomberg: Китай может приостановить 125% пошлины на некоторые товары из США

Правительство Китая рассматривает возможность приостановки действия 125% пошлин на импорт некоторых товаров из США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, введение пошлин оказало негативное влияние на некоторые отрасли промышленности Китая. В частности, ответные меры привели к росту цен, отметили журналисты.

По данным агентства, в рамках решения Китай может отменить пошлины на импорт медицинского оборудования и некоторых промышленных химикатов. Также чиновники обсуждают возможность отмены тарифов на аренду самолетов, добавил источник.

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты не станут в одностороннем порядке понижать тарифы, введенные против товаров из Китая. Она напомнила, что Трамп ожидает заключения сделки между Вашингтоном и Пекином, и США «настроены крайне оптимистично».

Ранее в Китае заявили, что США изолировали себя от мира.