В Кремле проходит встреча Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин 25 апреля принимает в Кремле спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент России принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа», — сказал он.

До этого кортеж с полицейским сопровождением прибыл в Кремль на фоне сообщений о том, что в РФ прилетел специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Утром 25 апреля агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщило, что в РФ прибыл специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф. По данным РИА Новости, представитель Трампа в сопровождении полицейских покинул аэропорт Внуково и направился к российской столице.

23 апреля портал Axios написал, что президент РФ Владимир Путин может провести встречу со Стивеном Уиткоффом днем 25 апреля. Какие-либо детали в публикации не приводились. Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно оповестить о контактах главы государства с посланником Дональда Трампа, если они состоятся.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.