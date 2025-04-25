Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжили разгром формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по двум десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня.

Также удары были нанесены по позициям ВСУ в Сумской области.

В пятницу, 25 апреля, стало известно, что российские войска завершают операцию по освобождению белгородской Поповки и курского Горналя — двух населенных пунктов, которые до сих пор остаются под контролем ВСУ. 13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее Шойгу заявил, что зачистка курского приграничья от сил противника находится на завершающей стадии.