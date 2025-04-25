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Российские войска завершают зачистку села Горналь в Курской области

«Северный ветер»: бойцы ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска завершают операцию по освобождению белгородской Поповки и курского Горналя — двух населенных пунктов, которые до сих пор остаются под контролем ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», имеющий связь с группировкой войск «Север».

«Мы наносим постоянные огневые удары по всем укрытиям противника, а также обеспечиваем непрерывный мониторинг и огневое прикрытие всех возможных маршрутов, которыми враг может попытаться проникнуть в указанные населенные пункты», — говорится в публикации.

24 апреля секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что зачистка курского приграничья от сил противника находится на завершающей стадии.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее российский сапер рассказал об оставленных ВСУ ловушках в курском приграничье.

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