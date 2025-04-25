Трамп: США могут вести бизнес с РФ и Украиной, если Москва и Киев договорятся

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что если удастся достичь соглашения между Россией и Украиной, то он рассмотрит возможность ведения бизнеса с Москвой и Киевом. Об этом он сообщил в ходе интервью для журнала Time.

«Если сделка будет заключена, я могу представить, что мы будем взаимодействовать и с Украиной, и с Россией», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что такой сценарий станет возможным только после урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

Также в этом интервью президент США сказал, что Крым останется частью РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине. Кроме того, Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. Он отметил, что причиной конфликта стало намерение Украины вступить в НАТО.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее США предложили РФ вернуть Украине территории в Харьковской области.