Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп добавил, что причиной конфликта стало намерение Украины вступить в НАТО.

Трамп до этого говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил понимание Трампа, что принятие Украины в НАТО станет критической ошибкой и угрозой для безопасности всего мира.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».