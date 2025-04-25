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На Украине раскрыли, когда будут начаты переговоры с Россией

Reuters: Киев начнет переговоры с Москвой сразу после прекращения огня
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Virginia Mayo/AP

Украина готова начать переговоры с Россией после достижения прекращения огня. Это следует из пакета предложений Украины и Европы, которые они выдвинули на переговорах и передали США, выдержки из документа приводит Reuters.

Отмечается, что переговорный процесс между Москвой и Киевом будет проводиться при участии США и Евросоюза. Отдельный пункт плана посвящен территориальному вопросу — обсуждать и решать его можно будет только после полного и безоговорочного прекращения огня.

Reuters также сообщает, что Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию конфликта требуют от США гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО.

Кроме того, Европа и Украина в рамках ответного предложения по урегулированию конфликта требуют полного отсутствия ограничений для украинских вооруженных сил.

До этого президент США Дональд Трамп утверждал, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь американский лидер назвал позицию украинского президента Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще».

Ранее Трамп признал сложности в достижении мира на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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