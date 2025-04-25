Европа и Украина представили США список предложений по урегулированию конфликта

Европа и Украина в ответном предложении по урегулированию конфликта требуют от США гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Альтернативный документ предлагает прочные гарантии безопасности для Киева, включая гарантии со стороны США, по модели, аналогичной статье 5 устава НАТО», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Стивен Уиткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, в ходе переговоров в Париже представил европейцам список предложений по урегулированию конфликта на Украине.

США предлагают постоянное прекращение огня и немедленное начало переговоров между Украиной и Россией, признание Крыма де-юре частью РФ, а территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — де-факто под контролем Москвы, отказ Украины от вступления в НАТО. Также Вашингтон готов пойти на поэтапное снятие санкций с России.

24 апреля The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечается, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее стало известно, что Украина сможет вступить в ЕС после урегулирования конфликта.