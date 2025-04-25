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Европа и Украина хотят, чтобы у Киева не было ограничений на вооруженные силы

Reuters: ЕС и Киев выступили против ограничений на Вооруженные силы Украины
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Европа и Украина в рамках ответного предложения по урегулированию конфликта требуют полного отсутствия ограничений для украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«Не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил», — цитирует издание положения инициативы.

Ключевые требования: отмена запретов на размещение, вооружение и операции иностранных сил на территории Украины.

Накануне Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Владимира Зеленского. По словам американского президента, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту США. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.

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