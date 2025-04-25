Лавров иронично ответил американской телеведущей на вопрос о спецпосланнике Трампа

Лавров сыронизировал в ответ на вопрос телеведущей CBS об Уиткоффе и Путине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью каналу CBS сыронизировал в ответ на вопрос американской телеведущей о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Журналистка спросила у Лаврова, состоятся ли 25 апреля переговоры Уиткоффа и президента России Владимира Путина, о которых ранее объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — иронично спросил Лавров.

В ночь на пятницу стало известно, что Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным, которые могут состояться днем 25 апреля.

24 апреля The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечается, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Накануне Трамп заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно. Глава Белого дома также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни. По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с Путиным Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg сообщил, что США потребуют от России признать право Украины иметь свою армию.