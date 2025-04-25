Журналист Боуз напомнил Зеленскому его слова о возвращении Крыма и победе над РФ

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о том, что Украина «вернет Крым» и «одержит победу» в конфликте с Россией.

«Что случилось с «мы вернем Крым»? Что случилось с «удерживаем Бахмут»? Что случилось с «мы побеждаем»?» — написал Боуз, обращаясь к Зеленскому.

Журналист также поинтересовался, что станет с демократией на Украине и почему украинские войска провалили контрнаступление в 2023 году.

24 апреля президент США Дональд Трампа выразил сомнение в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль, подчеркнув, что полуостров перешел под юрисдикцию России без применения военной силы.

Накануне Трамп резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать Крым российским. Американский лидер считает, что слова Зеленского «всерьез вредят» мирным переговорам.

До этого глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что позиция Евросоюза по Крыму может поменяться после того, как Соединенные Штаты признают полуостров российским.

Ранее Макрон ответил на вопрос о признании Крыма.