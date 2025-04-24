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Макрон ответил на вопрос о признании Крыма

Макрон: вопрос о признании Крыма – внутренне дело Украины
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Ludovic Marin/Reuters

Вопрос о статусе Крыма не является актуальным сегодня, эта проблема является внутренним делом Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает газета Le Monde.

«Это не наше дело, это дело Украины», — подчеркнул он.

Вопрос о статусе Крыма не стоит «сейчас», пишет издание, ссылаясь на главу государства.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа не исключает возможности признания Крыма частью РФ в юридическом порядке. По данным журналистов, Вашингтон может пойти на такой шаг в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не примет ни одну сделку, при которой будет признана российская юрисдикция над полуостровом. Как он сказал, такое решение противоречило бы конституции страны.

При этом глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что позиция Евросоюза по Крыму может поменяться после того, как Соединенные Штаты признают полуостров российским.

Ранее журналисты назвали причину спешки Трампа с урегулированием украинского конфликта.

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