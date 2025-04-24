Трамп высказался о возможном возвращения Крыма Украиной

Трамп: Киеву будет трудно вернуть Крым, который передали РФ без единого выстрела

Президент США выразил сомнение в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль, подчеркнув, что полуостров перешел под юрисдикцию России без применения военной силы. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме глава США заявил, что передача Крыма России произошла при администрации Обамы без какого-либо военного сопротивления со стороны Украины. Трамп выразил сомнения по поводу возможности возвращения Крыма под контроль Киева, охарактеризовав эту задачу как крайне сложную.

Отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины, Трамп подчеркнул, что решение зависит от конкретных территорий и что США окажут Украине всемерную поддержку в ее борьбе. Он также отметил значительные территориальные потери Украины в ходе конфликта.

Накануне Трамп резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать Крым российским. Американский лидер считает, что слова Зеленского «всерьез вредят» мирным переговорам.

Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.