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Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине

Трамп отмел заявления о том, что РФ мешает прекращению огня на Украине
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Susan Walsh/AP

Россия не чинит препятствий на пути к соглашению о прекращении огня на Украине, считает президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я так не думаю. Думаю, что они оба (и Россия, и Украина) на данный момент хотят мира, и что они оба хотят заключить сделку», — высказался Трамп.

Он также добавил, что оказывает «значительное давление» на Россию.

До этого Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

При этом позднее Трамп заявил, что недоволен ударом России по Киеву.

Ранее Трамп ответил на вопрос о выходе США из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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