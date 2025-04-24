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В России заявили, что ЕС может признать Крым

Пушков: Евросоюз может признать Крым вслед за США
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Позиция Евросоюза по Крыму может поменяться после того, как Соединенные Штаты признают полуостров российским. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«По сообщениям СМИ, ЕС только что сообщил США, что не пойдет на признание Крыма частью России. Но такова позиция стран ЕС до того, как этот факт признан США», — отметил он.

По словам Пушкова, стоит только США признать Крым, как показное единство ЕС «может пойти трещинами».

Сенатор отметил, что неофициально в Европе начали считать Крым российским еще в 2014 году.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа не исключает возможности признания Крыма частью РФ в юридическом порядке. По данным журналистов, Вашингтон может пойти на такой шаг в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не примет ни одну сделку, при которой будет признана российская юрисдикция над полуостровом. Как он сказал, такое решение противоречило бы конституции страны.

Ранее журналисты назвали причину спешки Трампа с урегулированием украинского конфликта.

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