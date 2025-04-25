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Здоровье Болсонару вызвало опасения медиков

После очередной операции состояние здоровья экс-президента Болсонару ухудшилось
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TV Globo Internacional

После очередной абдоминальной операции состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось. Об этом сообщает бюллетень больницы DF Star в столице страны Бразилиа, который опубликован в соцсетях Болсонару.

«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — указано в бюллетене о здоровье Болсонару.

Бывший бразильский президент продолжает страдать от кишечной непроходимости.

Проблемы со здоровьем Болсонару обострились на фоне расследования о попытке государственного переворота во время прошлых президентских выборов. 26 марта Верховный суд Бразилии принял решение возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Жаира Болсонару из-за попытки государственного переворота в 2022 году.

В феврале сообщалось, что Генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Инасиу Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека.

Ранее полиция предъявила экс-президенту Бразилии обвинения по делу о ювелирных украшениях.

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