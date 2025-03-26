В Бразилии суд решил возбудить уголовное дело против Болсонару

Верховный суд Бразилии принял решение возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Жаира Болсонару из-за попытки государственного переворота в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

«Единогласным решением был принят иск, поданный генеральной прокуратурой республики в отношении Жаира Болсонару», — отметил председатель суда Кристиану Санин.

В феврале сообщалось, что генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Инасиу Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека.

В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания в Бразилиа. Из пяти тысяч предполагаемых участников погрома были задержаны около 1,4 тыс.

Болсонару неоднократно отрицал причастность к попытке отменить результаты президентских выборов 2022 года, на которых он с небольшим отставанием проиграл своему левому сопернику Луису Инасиу Луле да Силве.

Ранее полиция предъявила экс-президенту Бразилии обвинения по делу о ювелирных украшениях.