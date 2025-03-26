Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии суд решил возбудить уголовное дело против Болсонару

В Бразилии суд принял решение возбудить дело против экс-президента Болсонару
close
Adriano Machado/Reuters

Верховный суд Бразилии принял решение возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Жаира Болсонару из-за попытки государственного переворота в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

«Единогласным решением был принят иск, поданный генеральной прокуратурой республики в отношении Жаира Болсонару», — отметил председатель суда Кристиану Санин.

В феврале сообщалось, что генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Инасиу Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека.

В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания в Бразилиа. Из пяти тысяч предполагаемых участников погрома были задержаны около 1,4 тыс.

Болсонару неоднократно отрицал причастность к попытке отменить результаты президентских выборов 2022 года, на которых он с небольшим отставанием проиграл своему левому сопернику Луису Инасиу Луле да Силве.

Ранее полиция предъявила экс-президенту Бразилии обвинения по делу о ювелирных украшениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами