В Бразилии начали оперировать бывшего президента

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару проводят операцию. Об этом сообщает CNN Brasil.

В публикации отмечается, что у Болсонару сохраняется кишечная непроходимость.

В больнице подчеркнули, что для экс-президента было выбрано хирургическое лечение. В настоящее время ему проводят хирургическую процедуру диагностической лапаротомии.

26 марта верховный суд Бразилии принял решение возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Жаира Болсонару из-за попытки государственного переворота в 2022 году.

В феврале сообщалось, что генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Инасиу Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека.

В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания в Бразилиа. Из пяти тысяч предполагаемых участников погрома были задержаны около 1,4 тыс.

Ранее полиция предъявила экс-президенту Бразилии обвинения по делу о ювелирных украшениях.