Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция предъявила экс-президенту Бразилии обвинения по делу о ювелирных украшениях

Болсонару обвинили в хищении по делу о ювелирных украшениях

close
100%
Adriano Machado/Reuters

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару были предъявлены обвинения в присвоении государственного имущества и участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Об этом сообщает новостной портал G1.

Федеральная полиция обвинила Жаира Болсонару и его бывших советников в том, что они могли присвоить драгоценности на миллионы долларов, полученные ими в качестве подарков во время его президентства.

Экс-президенту были предъявлены обвинения в растрате, присвоении государственного имущества, участии в преступном сообществе и отмывании денег. Жаир Болсонару отрицает свою вину.

Кроме того, обвинения были предъявлены еще 11 человекам в рамках этого дела.

В феврале этого года экс-президент Бразилии Болсонару собрал тысячи сторонников на митинг. В Сан-Паулу на улицы вышли около 185 тысяч человек. Манифестация была созвана по инициативе бывшего главы государства, люди расположились в шести кварталах.

Следствие также заподозрило Болсонару в подготовке попытки переворота 8 января 2023 года.

Ранее Болсонару заявил, что не пытался скрыться в посольстве Венгрии после предъявленных обвинений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами