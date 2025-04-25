В США сообщили о беспокойстве союзников из-за плана Трампа по Украине

Союзники США встревожены планом президента США Дональда Трампа, который предполагает территориальные уступки со стороны Киева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов.

«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине», — отмечается в сообщении телеканала.

По словам источников, план Трампа «посылает опасный сигнал» президенту РФ Владимиру Путину и другим мировым лидерам, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину.

24 апреля Трамп заявил, что Москва для заключения мирного соглашения с Киевом должна отказаться от завоевания всей территории Украины. По его словам, это будет «большой уступкой» со стороны России.

Накануне Трамп заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно. Глава Белого дома также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни. По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с Путиным спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия мирного соглашения предусматривают безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию, отмену всех дискриминационных законов. Кроме того, власти Украины должны признать суверенитет России в нынешних границах, добавил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что США потребуют от России признать право Украины иметь свою армию.