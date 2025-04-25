Bild сообщил о подготовке Киева к худшему сценарию в переговорах с США

Украина готовится к худшему сценарию в переговорах с США. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

В публикации утверждается, что Киев готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона.

По словам источника, украинская сторона надеялась, что мирный план президента США Дональда Трампа является его «переговорной тактикой». Но сам глава Белого дома заявлял, что не оказывает давления на президента России Владимира Путина и не вводит никаких санкций против Москвы.

Собеседник издания добавил, что то, что написано на бумаге, и то, что сигнализируют Киеву, на переговорах «неприемлемо».

До этого Трамп заявил, что Москва для заключения мирного соглашения с Киевом должна отказаться от завоевания всей территории Украины.

22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

Ранее были названы условия мирной сделки, которые устроили бы Украину.