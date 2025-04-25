Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bild сообщил о подготовке Киева к худшему сценарию в переговорах с США

Bild: Киев готовится к худшему сценарию — прекращению поддержки США
close
Mariam Zuhaib/AP

Украина готовится к худшему сценарию в переговорах с США. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

В публикации утверждается, что Киев готовится к прекращению поддержки со стороны Вашингтона.

По словам источника, украинская сторона надеялась, что мирный план президента США Дональда Трампа является его «переговорной тактикой». Но сам глава Белого дома заявлял, что не оказывает давления на президента России Владимира Путина и не вводит никаких санкций против Москвы.

Собеседник издания добавил, что то, что написано на бумаге, и то, что сигнализируют Киеву, на переговорах «неприемлемо».

До этого Трамп заявил, что Москва для заключения мирного соглашения с Киевом должна отказаться от завоевания всей территории Украины.

22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

Ранее были названы условия мирной сделки, которые устроили бы Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами