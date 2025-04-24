Трамп рассказал, как давит на Россию по украинскому вопросу

Вашингтон оказывает «значительное» давление на Россию в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News.

По словам президента США, российская сторона не препятствует достижению соглашения о прекращении огня.

До этого Трамп заявил, что Москва для заключения мирного соглашения с Киевом должна отказаться от завоевания всей территории Украины.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия мирного соглашения предусматривают безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию, отмену всех дискриминационных законов. Кроме того, власти Украины должны признать суверенитет России в нынешних границах, добавил он.

Ранее были названы условия мирной сделки, которые устроили бы Украину.