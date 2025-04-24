Трамп анонсировал важные встречи по Украине

Трамп сообщил, что в ближайшие дни пройдут важные встречи по Украине

В ближайшие дни пройдут важные встречи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

«В следующие несколько дней будут очень важные встречи», — отметил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон намерен быстро завершить украинский конфликт, и уже «добился большого прогресса».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия мирного соглашения предусматривают безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию, отмену всех дискриминационных законов. Кроме того, власти Украины должны признать суверенитет России в нынешних границах, добавил он.

Ранее были названы условия мирной сделки, которые устроили бы Украину.