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В Верховной раде предрекли катастрофу в случае прекращения поддержки США

Нардеп Гончаренко: прекращение поддержки США приведет Украину к катастрофе
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Depositphotos

Прекращение поддержки со стороны США приведет Украину к катастрофе. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью телеканалу CNN.

«Украину это [отсутствие помощи со стороны Вашингтона] приведет к катастрофе, потому что США являются для нас очень важным партнером», — отметил он.

18 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может прекратить военную поддержку Украины. При этом американский лидер подчеркнул, что есть хорошие шансы достичь урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что Белый дом не станет участвовать в переговорах, если их участники будут «тянуть время» или блокировать прогресс.

При этом бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил о необходимости прекратить всю военную помощь Украине и «вытащить» всех американцев, находящихся на территории этой страны.

Новость дополняется.

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