Трамп заявил о прекращении военной помощи Украине со стороны США

Соединенные Штаты Америки прекратят военную поддержку Украины, если он победит на президентских выборах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Есть хорошие шансы достичь урегулирования украинского кризиса», — отметил Трамп.
Однако он подчеркнул, что Вашингтон не станет участвовать в переговорах, если их участники будут «тянуть время» или блокировать прогресс.
Американский лидер отметил, что США не определяют «конкретное число дней» для ясности в сделке по Украине, однако хотят быстро договориться по вопросу урегулирования.
В пятницу отставной полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, заявил о необходимости прекратить всю военную помощь Украине и «вытащить» всех американцев, находящихся на территории этой страны.
Ранее США представили союзникам предложение по урегулированию конфликта на Украине.