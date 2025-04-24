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В Европе предупредили Зеленского о последствиях саботажа переговоров

DW: саботаж мирных переговоров со стороны Зеленского обернется последствиями
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Alina Smutko/Reuters

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского саботировать начатый Вашингтоном мирный процесс по решению конфликта на Украине будет иметь последствия для украинцев. Об этом пишет журнал Die Weltwoche.

«Если Украина просто противится (признанию Крыма российским. – прим. ред.), если Зеленский саботирует эти (усилия США по продвижению. – прим. ред.) мира, это будет иметь страшные последствия, не в последнюю очередь для населения страны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что позиция Зеленского по территориальному вопросу является нереалистичной.

До этого американская газета The New York Times писала, что основная часть лидеров стран Евросоюза согласны, что Киеву нужно пойти на территориальный компромисс.

Незадолго до этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине придется пойти на уступки в рамках мирного процесса решения конфликта. По его словам, каждая из сторон «должна будет уступить».

Ранее Зеленский объяснил, почему не хочет отдавать территории.

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