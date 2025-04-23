Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом заявил, что Зеленский движется в «неверном направлении»

Белый дом: Зеленский идет не в том направлении, и терпение Трампа заканчивается
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский делает не то, что от него требуется, в области урегулирования конфликта с РФ, и терпение американского лидера Дональда Трампа подходит к концу. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует «Интерфакс».

«К сожалению, кажется, что президент Зеленский движется в неверном направлении. <...> Терпение [Дональда Трампа] заканчивается», — сказала Левитт.

Она подчеркнула, что Трамп не требует от Киева признать Крым частью РФ, ему нужно лишь, чтобы Украина села за стол переговоров и признала, что конфликт затянулся.

Левитт также отметила, что переговоры по урегулированию должны идти за закрытыми дверями и не выноситься на публику.

До этого Трамп резко раскритиковал заявление Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать Крым российским. Он отметил, что это вредит переговорному процессу, и заметил, что если Киев «хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад?».

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили. Вместо этого переговоры в Лондоне прошли на уровне экспертов. По данным мировых СМИ, решение было принято после высказываний Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому объяснили, почему ему будет легко признать Крым.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами