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Экс-советник Пентагона призвал остановить помощь Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал остановить военную помощь Украине
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Dan Neal/U.S. Army

Необходимо прекратить всю военную помощь Украине и «вытащить» всех американцев, находящихся на территории этой страны. Об этом в социальной сети X написал отставной полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона.

«Пришло время приостановить всю военную помощь Украине. Пора вытащить всех американцев с Украины», — заявил он.

16 апреля немецкая газета Bild писала, что президент США Дональд Трамп отверг сделку c Украиной по поставке вооружения на $50 млрд.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев не просил Вашингтон передать дополнительный пакет оружия бесплатно, а готов купить его и за $30 млрд, и за $50 млрд. Украинский президент отметил, что звонил главе Белого дома Дональду Трампу и просил продать хотя бы десять ЗРК Patriot. Зеленский подчеркнул, что у Киева есть «много разных форматов и инструментов» для покупки американского оружия.

6 апреля Зеленский призвал союзников передать Киеву все хранящиеся у них системы Patriot, а также упрекнул их в том, что зенитные ракетные комплексы не используются.

Ранее Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России.

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