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Макрон призвал США направить гнев на одного политика

Макрон: США следует направить свой гнев исключительно на Путина
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Ludovic Marin/Reuters

Соединенные Штаты должны направить свою ярость на президента России Владимира Путина, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Его цитирует газета Politico.

«Гнев американцев должен быть направлен исключительно на одного человека — президента Путина», — высказался Макрон, обращаясь к своему американскому коллеге Дональду Трампу.

До этого Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

При этом позднее Трамп заявил, что недоволен ударом России по Киеву.

Ранее Макрон ответил на вопрос о признании Крыма.

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