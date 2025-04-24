Зеленский заявил, что у украинцев может «лопнуть терпение»

У жителей Украины может «лопнуть терпение» в результате ударов по Киеву. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге в ЮАР, пишет издание «Страна.ua».
«Терпение не выдержит именно у украинцев. Потому что мы под ударом, никто больше», — отметил он.
Незадолго до этого «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Под удар попали железнодорожная инфраструктура, а также завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове.
Удары наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, а также по Полтавской, Хмельницкой, Сумской и Запорожской областям. Военкоры назвали произошедшее одной из самых масштабных атак ВС РФ на инфраструктуру противника.
Позже в Минобороны РФ подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Зеленский делает не то, что от него требуется, в области урегулирования конфликта с РФ, и терпение американского лидера Дональда Трампа подходит к концу.
Ранее в Европе предупредили Зеленского о последствиях саботажа переговоров.