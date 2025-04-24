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Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии

Совбез: Пакистан принял решение закрыть воздушное пространство для Индии
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Faisal Mahmood/Reuters

Пакистан принял решение закрыть воздушное пространство для Индии. Соответствующее решение принято по итогам заседания Совета национальной безопасности Пакистана, передает ТАСС.

«Воздушное пространство Пакистана будет закрыто с немедленным вступлением в силу для всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пакистан закрывает контрольно-пропускной пункт «Вагах».

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», зашедшая на союзную территорию из Пакистана.

Газета The New York Times со ссылкой на экспертов писала, что эскалация в отношениях между Индией и Пакистаном может перерасти в новый вооруженный конфликт.

Ранее Индия объявила о высылке всех граждан Пакистана.

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