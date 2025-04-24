В ООН обеспокоились ограничениями Украины в отношении украинской церкви

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность ограничениями Украины в отношении Русской православной церкви (РПЦ) и, следовательно, Украинской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на членов комитета всемирной организации.

«Ибраима Гиссе (содокладчик комитета ООН. — «Газета.Ru») выразил обеспокоенность в связи с законодательными поправками, которые <...> ограничивают религиозную деятельность, в частности, деятельность организаций, связанных за рубежом, таких как РПЦ», — говорится в публикации.

Гиссе также пожелал получить более подробную информацию об уважении права на отказ от военной службы по соображениям совести.

Украинская делегация вопреки реальности заверила, что ни одна церковь не закрыта, а также не запрещена к деятельности, за исключением структур, напрямую связанных с РПЦ.

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук отметил, что правительство Украины приняло решение о том, что любые контакты с иностранными религиозными организациями, деятельность которых запрещена в стране, могут осуществляться только по специальному разрешению.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

9 апреля община канонической УПЦ в селе Верхние Становцы обратилась за защитой в ООН после нападения на Свято-Николаевский храм. По их словам, неизвестные люди в балаклавах с дубинками и газовыми баллончиками избили прихожан храма, включая женщин и пожилых людей.

Ранее в захваченном Троицком храме осквернили богослужебные книги.