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В захваченном ПЦУ Троицком храме осквернили богослужебные книги

СПЖ: в ПЦУ осквернили богослужебные книги в храме, направив их в отхожее место
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Георгий Изай/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сельском туалете переведенного из Украинской православной церкви (УПЦ) Троицкого храма представители Православной церкви Украины (ПЦУ) осквернили Богослужебные указания с последованиями служб и молитвами. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на священника УПЦ Георгия Изая, который строил этот храм и был в нем настоятелем.

Священник предоставил видео, на кадрах видно, что на стене деревянного туалета висит издание Богослужебных указаний, в котором вырвана большая часть страниц. Более того, обрывки с богослужебными текстами на церковнославянском языке лежат на полу в грязи.

«И эти люди утверждают, что у них есть что-то святое», — резюмировал священнослужитель.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Так, в ноябре прошлого года власти Львовской области »похвастались», что первыми на Украине закрыли все приходы канонической Украинской православной церкви.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с храмами на Украине.

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