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На Украине запретили любые контакты с РПЦ без специального разрешения

Кабмин Украины запретил контакты с РПЦ без специального разрешения
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Правительство Украины приняло решение о том, что любые контакты с иностранными религиозными организациями, деятельность которых запрещена в стране, могут осуществляться только по специальному разрешению. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Представитель пояснил, что принятый документ позволяет украинскому правительству устанавливать «порядок мониторинга осуществления соответствующих связей и контактов».

Как в свою очередь уточнил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), «для контактов с религиозной организацией, которая запрещена на Украине, необходимо получить разрешение Государственной службы по этнополитике и свободе совести». Парламентарий в своем Telegram-канале добавил, что в новом постановлении нет информации, о каких организациях идет речь, однако предполагает, что это может относиться к Русской православной церкви.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, которые связаны с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

8 января сообщалось, что Совет по правам человека ООН планировал провести интерактивный диалог по последнему докладу Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека о ситуации на Украине.

Ранее в захваченном ПЦУ Троицком храме осквернили богослужебные книги.

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