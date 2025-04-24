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В Турции назвали первый шаг к миру на Украине

Фидан: частичное прекращение огня на Украине станет первым шагом к миру
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Dilara Senkaya/Reuters

Первым шагом к миру на Украине может стать частичное прекращение огня. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Желаем скорейшей реализации частичного прекращения огня, это станет первым шагом к установлению мира на Украине», — отметил он.

Фидан подчеркнул, что Анкара готова стать частью «этого процесса».

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что США с пониманием восприняли позицию России по прекращению огня на Украине. Он напомнил о позиции российского президента Владимира Путина по вопросу прекращения огня — оно возможно только в том случае, если будет началом долгосрочного мира, а не попыткой организовать перегруппировку украинских войск.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Однако позиция президента Украины Владимира Зеленского, который отвергает ключевые предложения Вашингтона по урегулированию конфликта, является основным препятствием для этого. Трамп думал, что с Зеленским «будет проще» договориться.

Ранее в Британии Зеленского обвинили в срыве переговоров по Украине.

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