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Шойгу прокомментировал реакцию США на позицию РФ по прекращению огня на Украине

Шойгу: США с пониманием восприняли позицию РФ по прекращению огня на Украине
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Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил, что США с пониманием восприняли позицию России по прекращению огня на Украине.

«Мы к прекращению огня, к перемирию, к мирным переговорам готовы, но только в том случае, если будут полностью учтены наши интересы и реалии «на земле». Наша позиция была доведена до администрации США и воспринята с пониманием», — пояснил Шойгу.

Он напомнил о позиции российского президента Владимира Путина по вопросу прекращения огня — оно возможно только в том случае, если будет началом долгосрочного мира, а не попыткой организовать перегруппировку украинских войск.

До этого Шойгу сообщил, что Европа готовится к войне с Россией и столкновение может произойти в ближайшие годы.

По его словам, западные страны планируют ввести на Украину миротворцев, но цели у этой миссии будут другие. Если Запад все же отправит свои войска, то это может привести к мировой войне.

Ранее в Европе раскрыли детали по отправке миротворцев на Украину.

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