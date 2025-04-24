Аналитик Меркурис: Зеленский сорвал переговоры в Лондоне до их начала

Украинский лидер Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне еще до их начала. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«По сути, Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала. Он дал понять, что Украина не будет обсуждать план Келлога», — отметил он.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили.

Вместо этого переговоры в Лондоне состоялись на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского раскрыли, чем закончилась встреча в Лондоне по Украине.