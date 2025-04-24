Путин призвал замедлить динамику цен в России

Необходимо выйти на устойчивое замедление ценовой динамики в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, его слова приводит РИА Новости.

«Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — сказал он.

Также глава государства заявил о важности постоянного предметного анализа ситуации в экономике Российской Федерации. Президент подчеркнул, что в последнее время финансовые рынки сталкиваются с существенными колебаниями. Это происходит в связи с обострением конкурентной борьбы между различными государствами.

Кроме того, российский лидер заявил, что дефицит бюджета России за январь — март составил 2,2 трлн руб. в связи с увеличением расходов на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В четверг, 24 апреля, Владимир Путин принимает участие в совещании по экономическим вопросам. Он рассказал, что положение дел в экономике всегда находится в поле зрения российских властей.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз экономического роста РФ.