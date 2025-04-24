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Путин заявил, что дефицит бюджета России за январь — март составил 2,2 трлн руб.

Путин: дефицит бюджета РФ составил 2,2 трлн руб из-за увеличения расходов на 25%
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Дефицит бюджета России за январь — март составил 2,2 трлн руб. в связи с увеличением расходов на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«Сделано это было сознательно, чтобы участники экономической деятельности, все наши ведомства вовремя, своевременно совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа», — сказал он.

Также глава государства заявил о важности постоянного предметного анализа ситуации в экономике. Президент подчеркнул, что в последнее время финансовые рынки столкнулись с существенными колебаниями. Это происходит из-за обострения конкурентной борьбы между различными государствами.

В четверг, 24 апреля, Владимир Путин принимает участие в совещании по экономическим вопросам. Он рассказал, что положение дел в экономике всегда находится в поле зрения российских властей.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз экономического роста РФ.

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