Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о постоянном анализе экономической ситуации

Путин назвал крайне важным постоянный предметный анализ ситуации в экономике
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности постоянного предметного анализа ситуации в экономике. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 24 апреля, глава государства принимает участие в совещании по экономическим вопросам. Он рассказал, что положение дел в экономике всегда находится в поле зрения российских властей.

«Конечно, постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен <...>. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в последнее время финансовые рынки столкнулись с существенными колебаниями. Это происходит из-за обострения конкурентной борьбы между различными странами.

Как сказал глава государства, одной из ключевых задач остается использование открывающихся возможностей для развития производства в РФ и укрепления торговых связей с другими державами.

23 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие в расширенном заседании коллегии возглавляемого им ведомства. Во время встречи он сообщил, что российская финансовая система осталась «здоровой», несмотря на вызовы последних пяти лет. Среди них — пандемия, торговые конфликты и геополитические кризисы.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз экономического роста РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами