Путин рассказал о постоянном анализе экономической ситуации

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности постоянного предметного анализа ситуации в экономике. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 24 апреля, глава государства принимает участие в совещании по экономическим вопросам. Он рассказал, что положение дел в экономике всегда находится в поле зрения российских властей.

«Конечно, постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен <...>. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что в последнее время финансовые рынки столкнулись с существенными колебаниями. Это происходит из-за обострения конкурентной борьбы между различными странами.

Как сказал глава государства, одной из ключевых задач остается использование открывающихся возможностей для развития производства в РФ и укрепления торговых связей с другими державами.

23 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие в расширенном заседании коллегии возглавляемого им ведомства. Во время встречи он сообщил, что российская финансовая система осталась «здоровой», несмотря на вызовы последних пяти лет. Среди них — пандемия, торговые конфликты и геополитические кризисы.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз экономического роста РФ.