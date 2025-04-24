Песков заявил, что Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они состоятся

Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они состоятся

Кремль сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина и специального посланника главы США Стива Уиткоффа, если они состоятся. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим», — сказал он.

По данным портала Axios, встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

Ранее Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже.