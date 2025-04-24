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Стало известно, о чем британцы попросили украинцев во время встречи в Лондоне

Telegraph: Британия призвала Украину сблизиться с позицией США по конфликту
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Depositphotos

Дипломаты Великобритании во время встречи в Лондоне призывали украинцев сблизиться с позицией США по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречу в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном», — говорится в публикации.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием делегации Украины, глав МИД Германии, Великобритании и Франции, а также госсекретаря США Марка Рубио должны были состояться 23 апреля. Однако, как писали СМИ, глава Госдепа решил не ехать на мероприятие из-за слов украинского президента Владимира Зеленского признать Крым российским, вместо него в Лондон должен был отправиться спецпосланник президента США Кит Келлог.

В итоге встреча на уровне министров вовсе была отложена, но она прошла на уровне экспертов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча министров сорвалась, поскольку сторонам не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, касающимся урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Европа поддержала Зеленского в позиции по Крыму.

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Переговоры о мире на Украине
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